Procès du putsch manqué en Gambie : le témoignage d’un marabout à la barre

Procès du putsch manqué en Gambie

En Gambie, le procès des personnes accusées du coup d’Etat manqué de décembre 2022 se poursuit devant la Haute cour de Banjul. Les prévenus, au nombre de 5, étaient à l'audience du jeudi 16 février dernier. Il s’agit du caporal suppléant Sanna Fadera, du caporal Omar Njie, du caporal Ebrima Sannoh, du sous-inspecteur de police Fabakary Jawara et du sergent Gibril Darboe. Lors de cette audience, la Cour a recueilli le témoignage de Yaya Manjang, un marabout et érudit musulman.





L’homme a expliqué comment l’un des suspects, le sous-inspecteur de police Fabakary Jawara, s’était rendu chez lui en novembre 2022. Il était accompagné par un homme appelé Mustapha selon son témoignage. Fabakary lui aurait demandé de faire des consultations pour eux car son frère Sanna avait un projet de coup d’Etat.





« Je leur ai dit que si le coup d’Etat était ce qu’ils voulaient… »





Le marabout dit avoir demandé à ses clients un certain nombre de choses dont des noix de cola et du cola amer. « Plus tard, le même Fabakary est venu avec Sanna, et je leur ai dit que si le coup d’Etat était ce qu’ils voulaient, alors ils devraient aller en Mauritanie, en Casamance ou en Guinée », a-t-il poursuivi selon les propos rapportés par le site gambien The Point.





Entre-temps, Yaya Manjang dit s’être rendu au Sénégal pour des raisons personnelles. De retour en Gambie, la police a procédé à son arrestation. « C’était un vendredi soir. J’ai été emmené au poste de police de Brikama. J’ai été interrogé puis emmené à l’unité anti-criminalité de Banjulinding. Là, j’ai été détenu du vendredi soir au lundi matin, puis j’ai été emmené à la NIA. Là, j’ai été interrogé puis libéré sous caution », a-t-il déclaré.





« Fabakary ne m’a pas dit qu’il voulait faire un putsch »





L’avocat de la défense, Me Camara, a rappelé à la Cour que le marabout avait été incapable de préciser à la police les dates exactes des visites de Fabakary Jawara à son domicile. Il soutient donc que le témoin ne dit que des contrevérités. « Fabakary ne m’a pas dit qu’il voulait faire un putsch, mais il m’a dit que c’était Sanna qui le voulait » a rétorqué le marabout.