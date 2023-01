Procès / Guinée : L’avocat de Toumba se moque de Dadis en évoquant ses « shows »

L

En Guinée, le procès ouvert suite aux massacres du 28 septembre 2009 s’est poursuivi hier lundi 16 janvier au tribunal criminel de Dixinn. Moussa Dadis Camara, l’ex-président guinéen était une nouvelle fois à la barre. Face à lui, Me Paul Yomba Kourouma, l’un des avocats d’Aboubacar Diakité dit Toumba. L’homme en toge le provoque d’entrée : « Monsieur Moussa Dadis Camara, j’aurais bien voulu vous saluer, mais je sais que vous ne répondriez pas. Je peux tenter : bonjour ».





« Vous avez déjà assumé les fonctions de juge dans votre Dadis Show »





Il pousse ensuite le bouchon un peu plus loin en évoquant ses prises de paroles enflammées du temps où il était au pouvoir. « Capitaine Moussa Dadis Camara, je crois que vous avez déjà assumé les fonctions de juge dans votre Dadis Show. Quelle comparaison faites-vous avec ce tribunal dont les juges ont même de la peine à remuer la tête ? » lui lance-t-il. L’ironie de cette question n’a pas échappé à l’ex-putschiste. Il réclamera donc le respect, estimant qu’il est loin d’être une personne « qu’on doit ironiser ». Dadis Camara rappelle à l’avocat qu’il n’est pas devant la Cour à cause de son bon vouloir et qu’il gagnerait à se montrer un peu plus respectueux. « J’estime que s’il (le) faisait de manière très très respectueuse, il pourrait aider la Cour à avoir ce qu’il veut de moi » a poursuivi l’ex-président guinéen.





« C’est une forme de frustration »





Moussa Dadis Camara visiblement piqué au vif par l’évocation des « Dadis Shows » dira ensuite que l’avocat de Toumba souffrait tout simplement d’une certaine frustration parce qu’il n’a pas pu obtenir un poste ministériel dans son gouvernement. « Si vous me parlez de Dadis Show, je me dis c’est de l’ironie. C’est une forme de frustration. Si c’est parce qu’on s’est connu à l’université, si c’est parce que je ne vous ai pas nommé ministre, que vous êtes armé contre moi…J’attire votre attention, monsieur le président, il a passé tout le temps à me saboter dans la presse nationale et internationale » se plaint-il, estimant que l’avocat ne devrait pas poursuivre ses « sabotages » devant le tribunal.