Processus de convergence UEMOA-CEDEAO : Les acteurs des deux commissions réunis à Dakar pour dresser le bilan de la coopération et évoquer les perspectives





En 2004, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) signent un accord de coopération pour la création du Secrétariat technique conjoint (STC). Ce mécanisme a pour objectif d’assurer la coordination et la conduite cohérente du processus d’intégration régionale par une gestion harmonisée des chantiers communautaires.





Dans le but d’accélérer le processus de convergence, les deux commissions sont réunies à Dakar du 27 au 31 mars, dans un hôtel de la place. Lors de son discours d’ouverture de l’atelier de finalisation de la stratégie de coopération et de convergence entre l’UEMOA et la CEDEAO, le professeur Filiga Michel Sawadogo, Commissaire chargé du Département du marché régional et de la coopération, est revenu sur les différentes réalisations de cette collaboration.





“La mise en place de ce dispositif a permis d’engranger des résultats très importants sur des dossiers très sensibles tels que le Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO, entré en vigueur le 1er janvier 2015, les Accords de partenariat économique (APE), la mise en place d’une base de données macroéconomiques unifiée (Ecobase), le Code des douanes harmonisé, l’élaboration conjointe de textes sur les intrants et la mise en cohérence des programmes de développement régionaux”.