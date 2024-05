Procureur bissau-guinéen arrêté au Portugal pour trafic de drogue présumé : La réaction du président Embalo

L’arrestation du magistrat bissau-guinéen Eduardo Mancanha à Lisbonne au Portugal, le 21 avril, dernier n’a pas laissé de marbre le président Umaro Embalo. Alors qu’il s’adressait à la presse, il y a quelques jours, le dirigeant de 52 ans a regretté cet évènement fâcheux.



« Ceux qui doivent juger ne peuvent pas tomber dans ce piège, mais comme vous le savez, le Président ne juge pas, mais j’ai été réconforté par la déclaration du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du ministère public à ce sujet », a laissé entendre le président bissau-guinéen.



Le magistrat arrêté avait fait le voyage de Lisbonne pour son doctorat



En effet, le Conseil dont parle Umaro Embalo a décidé de suspendre M. Mancanha de ses fonctions et d’ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le mis en cause s’était rendu au Portugal pour son doctorat.



Son arrestation fait « des vagues » à Bissau, a révélé le président Embalo, qui a toutefois tenté de dédramatiser l’affaire.



« De nombreux pays dans le monde ont eu des magistrats qui sont impliqués… »



« Ce n’est rien d’extraordinaire, de nombreux pays dans le monde ont eu des magistrats qui sont impliqués dans quelque chose comme ça », fait remarquer l’ancien général.



Il a notamment rappelé qu’un « bateau transportant de la drogue » a été récemment intercepté dans un pays voisin. Toutefois, poursuit-il, « je ne me réjouis pas de voir l’image de la Guinée Bissau » être ainsi écornée.