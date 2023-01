Promotion du lait local en Afrique de l'Ouest et au Sahel : Conclave à Thiès autour d’un système agro-pastoral plus productif

Les acteurs du secteur de l’Elevage de plusieurs pays africains se sont retrouvés en conclave, à Thiès, du 24 au 26 janvier, autour d’un atelier pour l'examen du Plan d'action triennal, du plan de plaidoyer et de communication de la plateforme d'innovation régionale pour la promotion du lait local en Afrique de l'Ouest et au Sahel, organisé par l'Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (APESS) en collaboration avec ses partenaires.







Une occasion pour le ministre de l'Elevage et des Productions Animales, Aly Saleh Diop, qui a procédé à l’ouverture officielle de la rencontre, de revenir sur la mission de l’Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (APESS), qui travaille dans le domaine du développement rural en général et du secteur de l’élevage traditionnel en particulier, offrant ses services aux éleveurs et agriculteurs, mais aussi aux responsables et acteurs de différents projets de développement rural. Une structure qui conçoit cette tâche pour la promotion du fondement d’un système agro-pastoral plus productif et générateur de revenus. Laquelle, fondée en 1989 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, reste aujourd’hui une organisation internationale d’éleveurs de 12 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, bien structurée autour de trois pôles régionaux.





Le pôle Ouest couvre la Gambie, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le Sénégal ; le pôle Centre-Ouest comprend le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo, le pôle Centre-Est, le Cameroun, le Nigeria, la République Centrafricaine et le Tchad.