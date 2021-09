[Vidéo] Putsch en Guinée : Alpha Condé arrêté, les institutions dissoutes

D'après des informations de "Confidentiel Afrique" qui revient sur les péripéties de ce coup d'Etat, tout est parti de l'arrestation, depuis un mois, du colonel Doumbya (ancien légionnaire de l'armée française) que le pouvoir soupçonnait de vouloir fomenter un putsch.





De jeunes officiers, qui lui vouent respect et qu'il a formés, sont allés le libérer, hier soir samedi, au camp Dubreka où il était détenu, indique "Confidentiel Afrique". Aussi bien entraînée qu'équipée, cette unité d'élite de l'armée guinéenne s'est attaquée, ce dimanche matin, au palais de la République où elle a fait face à une résistance forte de la garde présidentielle et des tireurs commandos, de 11 h à 12 h. Ne pouvant plus contenir les assauts des insurgés, la garde présidentielle a fini par lâcher le président Alpha Condé qui sera arrêté.