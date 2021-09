Putsch en Guinée : António Guterres demande "la libération immédiate de Condé"

Sur le plan international, les réactions sont encore rares et prudentes, quelques heures après l'annonce de la prise du pouvoir par le CNRD.

"Je suis personnellement de très près la situation en Guinée, a réagi António Guterres, dans un tweet, le secrétaire général des Nations unies. Je condamne fermement toute prise du pouvoir par la force du fusil et appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé."

I am personally following the situation in Guinea very closely. I strongly condemn any takeover of the government by force of the gun and call for the immediate release of President Alpha Conde.