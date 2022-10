"6 Octobre City" : Un exemple d’Égypte moderne pour le développement de toute l’Afrique

La doyenne de la presse égyptienne, Docteur Samia Abbas; parle de « miracle ». La dame est émerveillée par le projet "6 Octobre City" dirigé par le jeune Haithmam Hussein. Juste après la présentation de ce projet aux reporters de 21 pays d’Afrique participants à la 55e session de formation organisée par l'Union des journalistes africains (UJA) en collaboration avec le Conseil suprême de régulation des médias (CSRM) et le ministère des Affaires étrangères de l'État égyptien, elle n’a pas pu s’empêcher d’exprimer ses émotions.





"Il a présenté un miracle. Cela permettra aux jeunes d’affirmer leur propre identité. Je crois fermement à ce projet. C’est un investissement mondial qui a pour mission de générer également 3 000 emplois", a laissé aussi entendre la secrétaire générale de l’UJA, Dr Samia Abbas.





Une cité d’opportunités





6 Octobre City a vu le jour pour devenir une coopérative entre l’Égypte et les autres pays d’Afrique. Mieux, l’objectif majeur est de renforcer les relations entre le géant d'Afrique du Nord et le reste du continent noir. Trois facteurs ont été mis en exergue. Il s’agit des ressources énergétiques, des aliments et du capital humain. "Au lieu de laisser l’extérieur piller nos ressources, il faut voir comment les exploiter. Et je sais que la culture pourrait rapprocher les peuples. Notre rôle est de bien transmettre l’image de ce qui se passe en Égypte, d’amorcer nos rapports de manière efficace et d’échanger. On préférerait être un bloc dans un cadre positif", a fait savoir le président du complexe Omar Misr, Haithmam Hussein.





Avant de relater : "Ce complexe est le fruit d’un travail entamé depuis longtemps. L’investisseur voulait un service impeccable et une main-d’œuvre bien formée. Car il faut qu’on atteigne les objectifs de développement durable. Nous pouvons développer l’Afrique grâce à son capital humain, l’agriculture et l’industrie. Les jeunes Africains disponibles à travailler ensemble pour arriver à un niveau de réussite d’ordre continental."





Selon le dirigeant, "la complémentarité donne des solutions effectives et non des ambitions de rhétoriques". "Nous voulons faire quelque chose de pratique. Nous avons commencé à transmettre notre expertise en Libye et nous comptons poursuivre le projet partout. Nous sommes disponibles à le faire. C’est une urgence. Nous avons nos modèles modernes et nous sommes prêts à les transmettre", avance-t-il.





Et d’arguer : «Nous avons des banques qui sont disposées à nous donner des financements, dont une au Sénégal. Nous ne demandons que des terres dans les pays qui voudront bien de ce projet."





De la zone d’habitation à celle de l’énergie renouvelable





L’architecture de la cité-témoin établie à quelques kilomètres de la ville du Caire commence par une construction linéaire dans des zones très vastes. De la zone d’habitat à la zone d’énergie. "Il y a la zone d’habitation et des centres de services. Celles industrielle, alimentaire, pharmaceutique et textile y sont implantées. Dans la zone agricole, on va récolter des céréales, des graines à servir la production médicale, l’industrie comme le lin et le coton. Il y aussi la zone destinée à la recherche animale avec du consommable pour l’homme, les ovins, entre autres La dernière zone est réservée à l’énergie renouvelable. Toutefois, la zone hydraulique est aménagée pour y dérouler un mécanisme de dessalement des eaux pour les rendre potables et bonnes pour l’irrigation des plantes", a-t-il renseigné.





Hussein de déclarer que 6 Octobre City est la "cité d’opportunités" d’un million de travailleurs. Le revenu du projet est prévu à 60 milliards de dollars par an.