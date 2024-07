"Forces étrangères hostiles au Niger" présentes au Bénin : Tiani communique les "preuves" aux ex-présidents béninois Soglo et Yayi

Le président nigérien Abdourahmane Tiani a reçu le mardi 25 juin dernier, les ex-chefs d’Etat béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi en mission de médiation dans le pays. Les deux personnalités n'ont fait aucune déclaration après leur entrevue avec l’homme fort de Niamey.







Ils ont cependant publié, le lendemain, un communiqué pour informer l’opinion du contenu des échanges avec le putschiste.





Travailler « sans relâche à la coprospérité »





Le document a été rendu public hier lundi 1er juillet 2024. On retient qu’il a été essentiellement question des récentes tensions entre le Niger et le Bénin. Les anciens présidents béninois ont « particulièrement insisté sur la nécessité d’un dialogue constructif entre les autorités béninoises et nigériennes afin d’aplanir les divergences apparues depuis le 30 juillet 2023 entre (les) deux pays ».





Ils estiment que seuls les intérêts fondamentaux des deux peuples comptent, et qu’il faut suivre « les traces des pères fondateurs » en travaillant « sans relâche à la coprospérité ».





« Les intérêts des deux pays sont au-dessus de toutes considérations particulières »





En réponse, le général Tiani a salué « l’initiative des deux anciens chefs d’Etat, tout en faisant un rappel historique de l’excellence des relations séculaires qui ont toujours existé entre (les) deux peuples ». Il a ensuite reconnu que « les intérêts des deux pays sont au-dessus de toutes considérations particulières ».





Malheureusement, il y a des « menaces réelles sur la sécurité nationale du Niger, à cause de la présence des forces étrangères hostiles le long de (la) frontière commune » déplore le putschiste.





Tiani d’accord pour « la mise en place d’une commission tripartite… »





Il a « communiqué à ses hôtes des renseignements précis et documentés » sur ce qu’il avance.





Le général Tiani a toutefois marqué son accord de principe pour la « mise en place d’une commission tripartite en vue d’un retour à la normale des rapports garantissant notre sécurité commune et débouchant sur la reprise effective des échanges économiques (entre les deux pays) dans un climat politique apaisé ».