[Vidéo] "Le président est avec nous", affirme le colonel guinéen Mamady Doumbouya

Le chef du groupement des forces spéciales, Mamady Doumbouya, dans une interview exclusive accordée à France 24, à Conakry le 5 septembre 2021. © France 24

Le chef du groupement des forces spéciales, Mamady Doumbouya, a affirmé dimanche, dans une interview exclusive accordée à France 24, que ses hommes détenaient le président de la Guinée Alpha Condé. "Le président est avec nous. Il est dans un lieu sûr. Il a déjà vu un médecin", a-t-il déclaré. "On tient tout Conakry et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen", a-t-il poursuivi.





Des officiers des forces spéciales guinéennes ont déclaré, dimanche 5 septembre, avoir capturé le président Alpha Condé, pris le contrôle de Conakry et "dissous" les institutions, lors d'un coup d'État qui pourrait sonner la retraite d'un vétéran de la politique africaine.





Dans une interview exclusive accordée à notre correspondant en Guinée Malick Diakité, dimanche, le chef du groupement des forces spéciales, Mamady Doumbouya, a déclaré que ses hommes détenaient le président guinéen Alpha Condé. "Le président est avec nous. Il est dans un lieu sûr. Il a déjà vu un médecin", a-t-il affirmé. "On tient tout Conakry et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guinéen", a-t-il poursuivi.