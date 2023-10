"Médiation algérienne acceptée par le Niger" : La junte « surprise » par l’annonce d’Alger, clarifie

L’Algérie a annoncé hier lundi 02 octobre que le Niger avait accepté sa médiation pour une sortie de crise. « Le gouvernement algérien a reçu par le canal du ministère nigérien des affaires étrangères une acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise du Niger » a précisé le ministère algérien des Affaires étrangères.





Seulement, Niamey, n'est visiblement pas de cet avis. Dans un communiqué publié, hier, la junte nigérienne a laissé entendre qu’elle était surprise par l'annonce du pays maghrébin.





Le Niger a indiqué qu’il était disposé à accepter l’offre algérienne





« Le Ministère des Affaires étrangères de la Coopération et des Nigériens de l’Extérieur a été surpris de relever à travers les réseaux sociaux et certains médias un communiqué du gouvernement algérien indiquant que le Niger aurait « accepté la médiation de l’Algérie qui a proposé aux militaires une transition de six mois » indique le document.





Pour la junte au pouvoir, les ministres des affaires étrangères algérien et nigérien se sont rencontrés à New York le 25 septembre dernier. Et la partie nigérienne a indiqué qu’elle était disposée à « examiner l’offre de médiation de l’Algérie comme contribution pour une solution négociée devant permettre au peuple du Niger de repartir sur des nouvelles bases pour reconquérir et asseoir sa souveraineté… ».





On a précisé « dès le départ que la durée de la transition devrait résulter… »





La diplomatie nigérienne a toutefois précisé « dès le départ que la durée de la transition devrait résulter des conclusions du Forum National Inclusif ainsi que l’orientation donnée pour un changement dans la gouvernance du Niger ». Il s’étonne donc de constater l’annonce de l’Algérie « avant toute officialisation des conclusions de cette rencontre ».