" Sans l’intervention française, le Mali n’existerait plus" : Le PM malien Choguel Maiga réagit aux propos de Macron

Alors qu’il participait à la cérémonie de réception des nouveaux Professeurs agrégés du Cames, vendredi dernier, à Bamako, le Premier ministre malien a réagi aux propos du président français Emmanuel Macron. En effet, le 28 août dernier, lors d'une rencontre avec les ambassadeurs de France, le locataire de l'Elysée laissait entendre que le Mali, le Niger et le Burkina Faso n'existeraient plus sans les opérations Serval et Barkhane.





« C’est les pyromanes qui viennent éteindre l’incendie »





Pour Choguel Maiga, ce sont des pompiers qui viennent jouer aux pyromanes, parce qu’en réalité, la responsabilité de la France est engagée dans la destruction de la Libye. Un évènement qui a, d'après lui, provoqué la déstabilisation des pays du Sahel.





« C’est parce qu’on a détruit la Libye qu’il y a eu cette armurerie à ciel ouvert où tout le monde pouvait aller se servir. Mais qui a détruit la Libye ? C’est eux. Les terroristes venant de Libye, viennent tuer des innocents, après vous venez dire à ces innocents là que vous allez les aider. C’est-à-dire, c’est les pyromanes qui viennent éteindre l’incendie » a critiqué le Premier ministre malien.





« Le terrorisme était confiné dans l’extrême nord du Mali »





Pour lui, le président français doit en tenant de tels discours, préciser la responsabilité de la France dans la destruction de la Libye.