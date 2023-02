Racisme en Tunisie : Les autorités ivoiriennes prennent leurs précautions

Les autorités ivoiriennes prennent leurs précautions

L’ambassade de Côte d’Ivoire en Tunisie a annoncé qu’elle a lancé une opération de recensement de ses ressortissants désireux de quitter la Tunisie.





“Tous ivoiriens voulant quitter définitivement la Tunisie est prié de se faire enregistrer au niveau de l’ambassade sis à Menzah 4 de 9h à 13h du lundi au vendredi”(…)…Pour se faire enregistrer, vous devez être munis obligatoirement d’un des documents suivants :La copie du Passeport ou, la copie de L’extrait de naissance ou,2 photos d’identité…Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter l’ambassade à ce numéro : 71 755 911…”, lit-on dans le communiqué de l’ambassade en question.





La semaine dernière, plus de 300 ressortissants d’Afrique subsaharienne ont été interpellés dans différentes villes du pays. Parmi ces personnes contrôlées, selon la police, pour vérification de leur identité et de leur titre de séjour, se trouvaient aussi des enfants et des étudiants.





Un climat de tension règne autour de la question migratoire dans le pays. Le président Saied a prôné, mardi dernier; des "mesures urgentes" contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de "violence, de crimes et d'actes inacceptables".





Lors d'une réunion, il a tenu des propos très durs sur l'arrivée de "hordes de migrants clandestins" et insisté sur "la nécessité de mettre rapidement fin" à cette immigration.





Il a en outre soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une "entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie", afin qu'elle soit considérée comme un pays "africain seulement" et estomper son caractère "arabo-musulman".