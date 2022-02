Rays of Hope : l’AIEA désigne Macky Sall parrain de l’Initiative

Le Sénégal prend la suite de la République démocratique du Congo (RDC) à la tête de l’Union africaine. Dans cette perspective, le chef de l’Etat, Macky Sall, sera installé ce samedi 5 février, pour un an, dans ses fonctions de président en exercice. Il prononcera un discours pour tracer les grandes lignes de son mandat qui s’ouvre dans un contexte marqué notamment par les coups d’Etat en Guinée, au Mali et au Burkina Faso.



A la veille de cette investiture, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) l’a désigné parrain de l’initiative Rays of Hope (les Rayons de l’Espoir) dans le cadre de la lutte contre le cancer.



Cette décision intervient un peu moins de trois mois après le passage à Dakar du directeur général de l’AIEA. Mariano Rafael Grossi était dans la capitale sénégalaise pour présenter l’initiative Rays of Hope.



Celle-ci vise à «aider les Etats membres de l’AIEA à mettre en place ou à développer leurs capacités nationales de lutte contre le cancer à l’échelle des technologies nucléaires (Imagerie médicale, Médecine nucléaire et Radiothérapie)».