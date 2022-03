RD-Congo: Le ministère de l'Education accusé d'avoir détourné 236 millions F Cfa

L’Inspection générale des finances (Igf) a accusé, ce samedi 19 mars, le ministère congolais de l’Enseignement d’avoir détourné près de 400 000 dollars (soit environ 236?600?000 FCfa) alloués à l’organisation du premier championnat d’Afrique de football scolaire en RD-Congo (RDC).



Pour cette compétition scolaire portée par la Fédération internationale de football association (Fifa) et organisée à Kinshasa, l’Etat congolais a débloqué plus d’un million de dollars, rapporte Rfi. Le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) a reçu 400 000 dollars pour aider à l’organisation de l’événement.

Malheureusement, « les inspecteurs des finances ont découvert » surtout « que sur un prétendu versement de 120 000 dollars à Transco (société de transports en commun) pour la location des bus, seuls 16 000 ont été effectivement remis à ce transporteur », a dénoncé Jules Alingete, patron de l’IGF.

Pour les impressions sur T-shirts pour les étudiants de Kinshasa invités à regarder les matchs dans le plus grand stade du pays, « les factures présentées ont été multipliées par dix par les agents du Ministère des EPST »a dénoncé Jules Alingete, qui a transmis son dossier au parquet pour des poursuites judiciaires.

Le chef de l’IGF dispose d’un « agenda caché » contre le ministre des EPST et la politique de gratuité de l’enseignement primaire du président Félix Tshisekedi, a réagi dans une lettre Eddy Mwanzo, directeur de cabinet du ministre des EPST.

le « Des commentaires téméraires et incompréhensibles démontrent clairement l’acharnement et le manque d’objectivité qui caractérisent votre enquête en cours, dont les conclusions seront sans aucun doute biaisées »a-t-il ajouté en évoquant le chef de l’IGF tout en annonçant son intention de saisir la justice.