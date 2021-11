RDC: au moins 18 personnes tuées dans de nouvelles attaques en Ituri

Une nouvelle attaque fait 18 morts en RDC

Le territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, a été le théâtre de nouvelles attaques attribuées aux miliciens de la Codeco ces 21 et 22 novembre. Plusieurs sources évoquent des chiffres allant de 12 à plus de 30 morts parmi les civils à Drodro, Largu et autres villages avoisinants. Un site de déplacés a également été attaqué.





L’attaque a duré plusieurs heures. Les miliciens sont entrés sur le site de déplacés géré par Caritas, ils ont incendié des abris et ont tué plusieurs personnes.





Selon le responsable du site, 18 corps ont été retrouvés. L’armée elle parle de 12 civils tués et de neuf assaillants neutralisés. Le bilan est sans doute plus lourd, disent d’autres sources locales, qui évoquent une trentaine de morts parmi lesquels des miliciens. Des corps ont aussi été retrouvés dans des villages avoisinants. Les recherches se poursuivaient encore hier soir malgré le contexte d’insécurité.





16 000 déplacés

Après l’intervention de l’armée et de la Monusco, un couloir a finalement été ouvert permettant aux civils de rejoindre Roe où se trouve une base temporaire de la mission onusienne. Des milliers de civils ont été escortés et sécurisés par les casques bleus sur une dizaine de kilomètres. Selon la Monusco, plus de 16 000 déplacés ont ainsi été recueillis près de la position des casques bleus. Elle a évacué les humanitaires présents sur le site de Drodro.