RDC : L'oncle du président Tshisekedi, Gérard Mulumba Kalemba, meurt du coronavirus

En RDC, le chef de la maison civile du chef de l'État est décédé des suites du coronavirus. Monseigneur Gérard Mulumba avait 83 ans et était l'oncle du président Félix Tshisekedi.





Mgr Gérard Mulumba Kalemba est né en 1937. Ordonné prêtre à l'âge de 30 ans, il sera par la suite nommé évêque de Mweka, dans l'espace Kasaï, en 1989. Il a à son actif, la construction de nombreuses écoles ainsi que plusieurs paroisses dans ce diocèse.





Puis arrive l'âge canonique de la retraite, 75 ans. Il présente alors sa démission, mais le pape François n'en prend acte que quatre ans plus tard, en février 2017, deux semaines après la mort à Bruxelles de son grand-frère l'opposant historique Etienne Tshisekedi, le père de l'actuel président de la République.





Ceux qui l'ont rencontré dans ses fonctions de recteur au séminaire de Kabwe, parlent d'un homme simple, généreux, équilibré et honnête. Un homme sensible et attentif aux problèmes des autres, même ceux qui ne sont pas religieux.





Dans sa grande famille biologique, l'évêque passait pour un sage, un rassembleur. Il était chef de la maison civile du chef de l'État congolais depuis 2019.