RDC – Lambert Mende : « Pourquoi je rejoins l’Union sacrée de Tshisekedi »

Lambert Mende, en 2016, lors d'une conférence de presse qu'il animait en tant que porte-parole du gouvernement

Pendant une décennie, Lambert Mende aura été le visage et la voix de l’aile dure du camp de Joseph Kabila, lorsque celui-ci était au pouvoir. Omniprésent et toujours prompt à défendre la ligne officielle, envers et contre tous. Mais deux ans après l’élection de Félix Tshisekedi, l’ex-ministre de la Communication et porte-parole des derniers gouvernements de son prédécesseur a finalement décidé de rejoindre officiellement l’Union sacrée.Un retournement spectaculaire que le patron de la Convention des congolais unis (CCU), député du Sankuru, justifie dans un entretien qu’il a accordé mardi 12 janvier à Jeune Afrique.