RDC : pourquoi Daniel Massaro, le neveu de Kamerhe, se retrouve au centre du dossier

L'ouverture du procès de Vital Kamerhe, lundi 11 mai, a été retransmise sur la RTNC, la chaîne nationale congolaise.

Arrêté après un mois de cavale, Daniel Shangalume Nkingi – dit « Massaro » -, neveu de Vital Kamerhe, est soupçonné d’avoir fait le lien entre ce dernier et l’homme d’affaires Jammal Samih.Le 8 avril, lorsque Vital Kamerhe a répondu à la convocation du parquet général de Matete/Kinshasa, quelques heures avant d’être placé en détention provisoire, Daniel Shangalume Nkingi – dit « Massaro » – était là ses côtés, dans la foule des partisans de celui qui exerçait alors encore les fonctions effectives de directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Il avait même répondu aux questions des journalistes, affirmant que ce dernier, « comme directeur de cabinet, ne pouvait rien faire sans l’aval du chef de l’État ».Mais, au lendemain de l’incarcération de Vital Kamerhe à la prison de Makala, Daniel Massaro a soudain disparu. Convoqué à son tour pour être auditionné par le procureur, il ne s’est pas présenté et, le 14 avril, le parquet général près la cour d’appel de Matete a fini par émettre un avis de recherche le concernant.Un mois plus tard, les autorités congolaises ont annoncé que les hommes de l’Agence nationale de renseignements (ANR), avaient retrouvé la trace de Massaro dans la périphérie de Kinshasa, où il s’était caché dans une ferme. Arrêté vendredi 15 mai, il a été remis au parquet en début de semaine, et auditionné une première fois par un magistrat instructeur, mardi.