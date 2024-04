RDC: une haute autorité condamnée à 20 ans de prison pour avoir battu à mort sa femme

L’ancien vice-ministre des hydrocarbures de la République démocratique du Congo, Moussa Mondo est aux arrêts. L’homme politique et membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) de l’ancien Président Joseph Kabila, a été condamné ce 16 avril par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa-Gombe à 20 ans de service pénal, pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort" de son épouse. Cette dernière, de nationalité malgache, Alisa Khadidja a succombé aux coups que lui a infligé son époux.





Ce dernier a été arrêté à Kinshasa la nuit du 14 avril après avoir accompagné sa conjointe à l'hôpital pour des coups et blessures qu'il lui a infligés lors d’une dispute conjugale.













Son parti l'avait suspendu temporairement pour que la justice fasse son travail renseignent les médias locaux de la localité.