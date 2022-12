Réaction de l’opérateur de réseau mobile MTN après les rumeurs sur son départ du Bénin

Au Bénin, des rumeurs ont fait état du retrait de l’opérateur de réseau mobile MTN du pays. Le géant sud-africain envisagerait de céder certains de ses actifs en Afrique de l’Ouest pour se recentrer sur la croissance de ses activités sur ses principaux marchés, indiquait Financial Afrik citant le média économique américain Bloomberg. Il chercherait donc à identifier des candidats potentiels à qui céder ses petits actifs.



« Désinformation et contrevérités »

Dans un communiqué publié sur son compte twitter hier mardi, MTN-Bénin a indiqué qu’il ne répondrait pas à ces rumeurs. « MTN Bénin a pris connaissance de certaines rumeurs et s’en tient à son principe de ne pas répondre » peut-on lire dans la note. Cependant, il réfute la « désinformation et les contrevérités qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la déconnexion des clients de son réseau et la suspension des comptes Mobile Money au Bénin ». Pour le réseau mobile, ces informations sont sans fondement, malveillantes et doivent être ignorées. Il annonce un investissement de 37 milliards de Fcfa au Bénin en 2023. 10 milliards de plus que cette année. L’objectif de MTN Bénin selon le communiqué est de continuer par « améliorer la vie des Béninois grâce à une connectivité inégalée, une inclusion financière accélérée, l’éducation et la formation des jeunes entre autres ».

Un 3ème opérateur étatique a lancé ses activités en 2022

Un discours qui tranche avec celui d’un réseau mobile sur le point de quitter le pays. MTN Bénin encourage même ses nombreux clients à se démarquer de « telles fausses nouvelles à l’avenir ». Inutile de rappeler qu’un nouvel opérateur étatique a lancé ses services cette année. Il s’agit de Celtiis. En octobre dernier, le ministre béninois de l’Economie et des finances Romuald Wadagni indiquait que le gouvernement avait intérêt à ce que « Moov et MTN prospèrent, que d’autres viennent et que globalement, le secteur crée de la richesse pour le bien de tous ».