Reçu par le ministre malien de la Défense, le patron de Barkhane veut rassurer

Le général Laurent Michon a été reçu ce mardi 5 octobre par le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara. Il a été surtout question de la réorganisation du dispositif militaire français sur le terrain.



Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel



« Ça s’est passé dans une bonne ambiance », commentent les responsables maliens et français ayant assisté à la rencontre. Après une réunion plénière entre les deux délégations, le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, et le commandant en chef de la force Barkhane, le général Laurent Michon, se sont entretenus en tête-à-tête.



Cette visite survient après les propos polémiques du Premier ministre Choguel Maïga selon lequel la France a abandonné le Mali, et tandis que les rumeurs d'un accord entre Bamako et la société privée russe Wagner se font insistantes. De source proche des deux délégations, le dossier Wagner n'a pas été évoqué. Au sujet de « l'abandon » dénoncé par le chef du gouvernement malien, le patron des troupes françaises a voulu rassurer.