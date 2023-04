Remaniement au Bénin : Talon débarque son ex-avocat du gouvernement, deux autres ministres virés

La vérité de mars n’est pas celle d’avril au Palais de la Marina (nom de la présidence béninoise). Le mois dernier, Patrice Talon disait n’avoir aucune intention de remanier son gouvernement. « Nous faisons notre petit chemin, et je n’ai pas envisagé de remercier qui que ce soit d’entre eux. Je n’ai pas non plus envisagé de faire venir d’autres. C’est dommage pour ceux qui attendent » déclarait Patrice Talon à l’occasion de la visite de son homologue nigérien Mohamed Bazoum à Cotonou.







Remplacé par l’ex-bâtonnier Yvon Dètchénou





Les ministres y ont certainement cru, mais après quelques semaines, ils ont compris que l’opinion présidentielle était versatile. Hier lundi 17 avril 2023, le président béninois a procédé à un remaniement ministériel. A l'occasion, 3 ministres ont été débarqués du gouvernement.





Il s’agit du garde des sceaux, Sévérin Quenum, du ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou et de son homologue des transports Hervé Hêhomey. Sévérin Quenum, ex-avocat de Patrice Talon est remplacé par l’ancien bâtonnier Yvon Dètchénou.





Le président de la République a ensuite remis le portefeuille de l’énergie au ministre des mines et de l’eau, et celui des transports au ministre du cadre de vie et du développement durable.









Création du poste de Secrétaire d’Etat à l’énergie









En somme, Messieurs Hêhomey et Houssou n’ont pas été remplacés. On enregistre toutefois la création d’un poste de Secrétaire d’Etat à l’énergie occupé par Edouard Dahomé. Pour l'instant, on ignore pourquoi Patrice Talon a décidé de se séparer de ses trois fidèles collaborateurs. Sévérin Quenum était l’un de ses hommes de confiance. Il a été son avocat personnel, tout comme Joseph Djogbénou, l’ex-ministre de la justice et ancien président de la Cour constitutionnelle.





Le plus grand perdant du remaniement

Quant à Jean-Claude Houssou, on imagine qu’il fait les frais de la résurgence du délestage dans le pays. L’ex-employé d’EDF, appelé avec dérision, « Monsieur énergie », n’a pas réussi à mettre fin à ce phénomène malgré ses bonnes intentions. Patrice Talon a investi plusieurs milliards dans le secteur et attendait certainement mieux.







En ce qui concerne Hervé Hervé Hêhomey, on peut dire que c’est le plus grand perdant de ce remaniement ministériel. A l’issue des élections législatives de 2023, il avait été élu député, mais a renoncé à son fauteuil au parlement pour rester au gouvernement.





Visiblement Patrice Talon ne voulait plus de lui dans son équipe. Rappelons que le même ministre avait déjà été limogé en 2017. Il pourrait retrouver un poste de conseiller sous le même régime. C’était déjà le cas après son départ du gouvernement il y a 6 ans.