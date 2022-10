Renaissance de l’Afrique : L’Égypte trace des pistes de solutions

Rencontre sur les relations Egypte et l'Afrique

Les relations égypto-africaines ont été au cœur des débats lors de la 55ème session des journalistes africains venant de 21 pays, au Caire (Égypte) tenue du 10 au 29 septembre dernier. Ambassadeur, par ailleurs, assistant du ministre des Affaires étrangères, Chérif Issa, dans sa communication sur les relations égypto-africaines, a d’emblée fait savoir qu’en Europe, «la compétition est violente ». Ainsi, l’heure est venue de chercher à faire du continent africain, une grande puissance. Ainsi, l'Egypte a dévoilé sa politique vis-à-vis de l’Afrique. Cela a commencé par ses bonnes relations politiques et commerciales avec les pays du bassin du Nil à savoir l’Ouganda, le Congo Brazzaville, entre autres. « L’Égypte est pour le développement de ces zones. Nous avons le Nil qui est un fleuve frontalier. Donc, aucun pays ne peut prétendre à la souveraineté. Nous avons un grand hôpital au Rwanda, en Ouganda et au Soudan. Ce n’est pas seulement du point de vue économique. La santé et le secteur des médias aussi sont pris en compte. Nous nous sommes engagés aussi à entraîner des forces somaliennes », a éclairé l’assistant du ministre égyptien également chargé des affaires africaines. Pour autant, l’économie égyptienne peut aussi compter sur l’Afrique qui est « riche ».





Chérif Issa d’indiquer qu’ils accordent de de l’importance à la zone de la Corne comme l’Érythrée afin d’assurer sa stabilité. Même si la présence des mouvements terroristes est préoccupante dans le Sahel.





« Nous ne cherchons pas à devenir la grande puissance en Afrique, nous voulons… »





En outre, le géant arabe renseigne qu’il est dans la construction d’un nouveau capital et de 13 villes. « Un exploit », selon l’ambassadeur. « Nous ne cherchons pas à devenir la grande puissance en Afrique. Nous voulons faire en sorte que tous les pays africains soient développés. Nous avons de l'énergie, du gaz. Nous sommes à l’image d’un arbre, les racines sont le Sud et les fruits poussent vers le Nord. Donc, lorsque le continent sera puissant, tout le monde le sera. Nous avons des opportunités, il faut qu’on les saisisse.





A propos de la libre circulation des personnes et des biens, l’exposant a soutenu qu’il faut une meilleure organisation dans les demandes de visas. « Les citoyens africains doivent pouvoir visiter les autres pays du continent sans ce ticket. Nous devons effacer les barrières. Pour l’accord de commerce, il y en a mais il y a des pays qui n’y trouvent pas leur compte. Et cela a impacté sur certaines relations. Nous devons éviter sur le terrain de la désinformation car l’Égypte est un pays rempli de vision et d’amour ».