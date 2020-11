Rencontre Alassane Ouattara-Bédié : Ce que les deux hommes ont convenu de faire les prochains jours

Les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ont convenu d'œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire.Après deux (02) longues années de silence, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ont renoué ce mercredi 11 novembre 2020 avec le dialogue. Point de départ de ce dialogue, le Golf Hôtel d’Abidjan-Cocody, lieu où les deux hommes s’étaient réfugiés au moment de la crise post-électorale d’octobre 2010.Sanglé dans un costume de couleur bleu ciel, assorti d’un masque blanc, Henri Konan Bédié qui n’était plus apparu en public il y a environ 3 semaines avait fier allure. D’un pas de géant il fit son entrée vers 17 h 10 au Golf Hôtel. Cinq (05) minutes après, Alassane Ouattara fit son entrée. En compagnie de Fidèle Sarassoro, directeur de cabinet du président Alassane Ouattara et Ouassénan Koné, vice-président du Pdci, les deux hommes se sont entretenus pendant une cinquantaine de minutes avant de s’adresser à la presse.Cette rencontre selon Alassane Ouattara était une ‘’rencontre fraternelle pour rétablir la confiance et briser la glace.’’ Selon Alassane Ouattara, la paix est la chose la plus chère à tous les Ivoiriens. C’est pourquoi, il a ‘’décidé d’œuvrer pour qu’il en soit ainsi. Une posture visiblement partagée par le tout nouveau président du Conseil national de transition (CNT) qui dans les prochains jours, entend échanger au téléphone avec son frère cadet et le rencontrer à l’effet de parvenir à des accords devant aboutir à la paix. « Par la rencontre d’aujourd’hui, nous avons brisé le silence, le mur de glace. Nous allons continuer dans les prochains jours à se téléphoner, à se rencontrer pour que le pays soit ce qu’il était avant.», a déclaré Henri Konan Bédié au terme de la rencontre.