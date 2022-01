Rencontre d'Accra : La CEDEAO confine le Mali

Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali ; suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali (à l'exception des biens de consommation essentiels ; produits pharmaceutiques ; les fournitures et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle de la Covid-19 ; produits pétroliers et électricité). Gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO ; suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO (BIDC et BOAD).





Telles sont les sanctions appliquées au Mali, à l’issue de la rencontre d’Accra entre les chefs d’État de la CEDEAO.





Ces sanctions font suite au processus de transition, après l'annonce des autorités militaires de se maintenir au pouvoir pour une durée de 5 ans.









La Conférence appelle l'Union africaine, les Nations Unies et les autres partenaires à soutenir le processus d'application de ces sanctions et à continuer d'apporter leur soutien à une transition politique acceptable.