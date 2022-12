Rencontre Tshisekedi-Blinken : la sécurité en RDC et les minéraux stratégiques au cœur des échanges

Rencontre entre Tshisekedi-Blinken

Les États-Unis d’Amérique ont accueilli du 13 au 15 décembre 2022, le Sommet des leaders américano-africains. En marge de cet évènement, le président de la République Démocratique du Congo (RDC) Félix Antoine Tshisekedi a rencontré le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, le 14 décembre. Lors de l’audience, le président congolais a félicité les États-Unis pour l’organisation du Sommet qui, selon lui, renforcera les liens entre l’oncle Sam et le continent africain. « Nous avions l’impression que les États-Unis étaient restés longtemps loin des préoccupations africaines et nous avons là un excellent exemple de bonne initiative de la part du président Biden. Nous saluons cette démarche d’autant plus que la position américaine concernant la sécurité en RDC nous a vraiment encouragés » a déclaré le président Etienne Tshisekedi.





Pour un « partenariat gagnant-gagnant » sur les minéraux stratégiques





Il a justement été question de la sécurité en RDC lors des discussions entre les deux personnalités. Elles ont parlé de l’Est de la République Démocratique du Congo et de l’agression du pays par les rebelles du M23 « avec la complicité du Rwanda ». La question des minéraux stratégiques a également été abordée au cours de la rencontre. Le président congolais a indiqué que les États-Unis « sont à la pointe du traitement des produits et minéraux stratégiques » et la RDC « possède beaucoup de ces minéraux ». Il s’est dit ouvert à un « partenariat gagnant-gagnant avec la possibilité de transformer ces minéraux en RDC pour créer une chaîne de valeur qui conduira à la création de - milliers et - de millions d’emplois ». Le président Étienne Tshisékédi n’a pas occulté la question du changement climatique.





Il a souligné le rôle clé joué par son pays dans ce domaine et la contribution significative qu’il apportera pour résoudre cette crise mondiale même si le soutien qu’il reçoit dans ce domaine est encore insuffisant. « Ce serait pour le bien du peuple de la RDC et des États-Unis » a conclu Etienne Tshisekedi, convaincu que les deux pays sont à un « moment clé » de leur histoire et de l’histoire des « deux continents », en l’occurrence, l’Amérique et l’Afrique.