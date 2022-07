Retour de Blaise Compaoré : Les avocats de Thomas Sankara exigent qu’il soit « arrêté » et « déféré »

Depuis le soulèvement populaire qui a entraîné sa démission en 2014, Blaise Compaoré a opté pour l’exil en Côte d’Ivoire. 8 ans plus tard, l’ancien chef d’État Burkinabé s’apprêterait à faire son retour dans la capitale du pays, Ouagadougou.





Un retour qui intervient 3 mois après sa condamnation par contumace, à la prison à perpétuité pour sa participation à l’assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, tué avec douze de ses compagnons lors d’un coup d’Etat, en 1987.