Retrait annoncé des troupes françaises du Niger : Le reproche de Marine Le Pen à Macron

Après la Centrafrique, le Mali et le Burkina Faso, les forces françaises s’apprêtent à quitter le Niger. Le président Emmanuel Macron a annoncé leur retrait le dimanche 24 septembre dernier, après un long bras de fer avec la junte au pouvoir à Niamey.







Dans une récente interview accordée à France Inter, l'ex-présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a regretté une « erreur d’analyse » du locataire de l’Elysée.





Il ne pouvait " faire autrement que d’annoncer ce départ "





Selon elle, Emmanuel Macron a pensé que la junte était plus fragile et que la Cedeao interviendrait pour rétablir l’ordre constitutionnel, mais rien de tel ne s’est produit. Il ne pouvait « faire autrement que d’annoncer ce départ » estime Mme Le Pen.





Seulement, les conditions dans lesquelles les forces françaises vont se retirer sont dégradantes. « Ce n’est pas une décision. C’est malheureux parce que, en réalité, on est en train de se faire éjecter d’Afrique. Mais on n’a pas d’autres choix. On fait partir notre ambassadeur, nos militaires dans des conditions humiliantes. Et tout ça, c’est un échec absolument considérable de la diplomatie française », a-t-elle critiqué.





Le mois dernier, les autorités militaires nigériennes avaient dénoncé les accords militaires signés avec la France sur le stationnement de l’armée française dans le pays. En conséquence, elles ont exigé son retrait.