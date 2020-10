Revendications sociales : 1 mort et plusieurs blessés par balle

Région de Boké en Guinée

La région de Boké connue pour sa forte potentialité d’exportation de bauxite, est le théâtre d’énormes violences depuis lundi 05 octobre 2020 entre jeunes manifestants et forces de l'ordre.





Les jeunes très remontés contre l'autorité sont descendus dans la rue en barricadent toutes les voies menant aux sites de transport de la bauxite pour exiger l'approvisionnement de leur localité en courant électrique.

Au cours de ces manifestations, plusieurs personnes ont été blessées par balle et un jeune a été fauché par un tir. Une situation qu'a déplorée le Front national pour la défense de la constitution.





« Nous avons appris avec consternation la répression sauvage dont ont été victimes des populations de Kolabounyi dans la région de Boké dans la journée et la nuit du lundi 05 octobre 2020 par des forces de défense et de sécurité. Nous constatons, une fois de plus, que des revendications sociales et légitimes de ces populations dont, entre autres, l’électricité, l’emploi, le respect du contenu local, sont réprimées dans le sang entraînant la mort par balle d’une personne, des blessés graves, des dégâts matériels importants et des arrestations arbitraires », a déploré le FNDC.





Par ailleurs, cette instance regrette que malgré toute la richesse que renferme cette zone minière, elle continue à être l’une des préfectures les plus pauvres de la Guinée « Il faut rappeler que c’est une zone économique spéciale, où l’exploitation de la bauxite a explosé ces cinq dernières années, mais qui n’a jamais profité à la population locale en termes d’amélioration des conditions de vie et la préservation de l’environnement », a écrit le FNDC.