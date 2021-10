Risques-pays : Le Sénégal dans le Top 5 des pays les mieux notés en Afrique

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a rendu public, le 15 octobre 2021 dernier, sa classification actualisée des risques-pays. C'est, du moins, ce que rapporte L'AS.



Avec une note de 5, en ex-aequo avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal figure dans le cercle privilégié du Top 5 des pays africains les mieux notés. Le Sénégal est devancé par le Botswana, le Maroc, l’Île Maurice et l’Afrique du Sud.



La classification du risque-pays de l'OCDE, qui se fait selon deux approches (quantitative et qualitative), s'appuye sur 3 groupes d'indicateurs de risque : l'expérience en matière de paiement, la situation financière et la situation économique du pays.