Roch Marc Christian Kaboré a regagné son domicile de Ouagadougou

Roch Marc Christian Kaboré, Président Burkina Faso

Roch Marc Christian Kaboré, renversé par un putsch fin janvier et en résidence surveillée depuis, a regagné son domicile à Ouagadougou, a constaté un journaliste de l’AFP, jeudi 7 avril, sans qu’on sache s’il est libre de ses mouvements. Mercredi soir, un communiqué du gouvernement burkinabé indiquait qu’après trois de semaines de « concertations », M. Kaboré allait regagner son domicile dans la capitale, ajoutant que des mesures seraient prises « pour garantir sa sécurité ».