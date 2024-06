Rumeurs de mutineries dans des casernes au Burkina : La réaction du chef d’Etat-major des Armées

Dans un communiqué publié récemment, le chef d’Etat-major général des Armées Célestin Simporé a balayé d’un revers de main, les rumeurs faisant état de mutineries dans des casernes militaires du pays.







C’est pour « semer le doute et créer la psychose dans l’opinion publique »





« Depuis quelque temps, des rumeurs sur les réseaux sociaux font état de mouvements d’humeur et de mutineries dans certaines casernes militaires. Ces informations infondées et mensongères, sont l’œuvre d’individus et de groupuscules mal intentionnés aux desseins funestes », assure le patron de la Grande muette burkinabé. Pour lui, le but visé par ces "fauteurs de trouble" est de « semer le doute, de créer la psychose dans l’opinion publique et de démoraliser les troupes fortement engagées dans le combat de libération » du peuple burkinabé.





« Toujours faire confiance aux FDS et aux VDP »





Mais, « les forces combattantes restent focalisées sur les opérations de reconquête du territoire ».





Le Colonel-major Simporé appelle les populations à vaquer à leurs occupations en toute quiétude, et à « toujours faire confiance aux FDS (Forces de Défense et de Sécurité) et aux VDP (Volontaires pour la Défense de la Patrie) qui veillent chaque jour à leur sécurité ».