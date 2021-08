Rupture diplomatique : La réponse du Maroc à l’Algérie

Rupture diplomatique entre le Maroc et l'Algérie

L’Algérie a décidé hier de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, de manière unilatérale. Du côté de Rabat, la réponse ne s’est pas fait attendre. « Le Maroc regrette cette décision complètement injustifiée mais attendue – au regard de la logique d’escalade constatée ces dernières semaines – ainsi que son impact sur le peuple algérien. Il rejette catégoriquement les prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent », réplique le royaume à travers le compte twitter Maroc Diplomatie.