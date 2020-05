Rwanda / coronavirus : des robots utilisés pour faire les tests de dépistage (photos)

Cinq robots humanoïdes ont été livrés au Rwanda dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces robots auront pour tâches d’effectuer les tests de dépistage, livrer de la nourriture et des médicaments aux patients, et servir d’intermédiaire entre les patients et les médecins.





Chaque robot a reçu un nom rwandais – Akazuba, Ikizere, Mwiza, Ngabo et Urumuri.