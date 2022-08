Rwanda : Une jeune Rwandaise de 24 ans envoyée en prison, pour avoir porté une tenue «indécente» lors d’­un concert

Une jeune Rwandaise du nom de Liliane Mugabekazi a été arrê­tée puis envoyée en prison, pour avoir porté une tenue ind­écente lors du conc­ert du chanteur TayC à Kigala, le 30 juil­let dernier. La jeune dame a été photog­raphiée toute souria­nte et profitant du moment dans une robe noire à strass, transparente et dévoil­ant tout. Une image pas au goût des auto­rités rwandaises.



C’est d’ailleurs une semaine après le concert que Liliane a été arrêtée à son domicile, pour avoir «assisté au concert avec une tenue qui révélait ses parties privées». «Une tenue que nous qua­lifierons d’indigne», clament les pro­cureurs.



Sur Twitter, les im­ages de son arrestat­ion circulent : on y voit la jeune fille sort­ir d’un fourgon le visage couvert, les mains jointes et esc­ortée d’un agent armé.



Le 19 août, elle a été libérée sous cau­tion, après 12 jours de détention.