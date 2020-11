Sahara Maroc : Les émirats Arabes Unis ouvrent leur consulat à Laâyoune

Les Émirats Arabes Unis ont ouvert, ce mercredi, un consulat général à Laâyoune, dans la capitale du Sahara marocain. Une 9e représentation diplomatique en moins d’un an.Les Émirats Arabes Unis ont ainsi emboîté le pas à l'Union des Comores, au Gabon, à la République Centrafricaine, à Sao Tomé-et-Principe, au Burundi, à la Côte d'Ivoire, à l'Eswatini et à la Zambie. Ainsi qu’aux représentations consulaires inaugurées à Dakhla en 2020, notamment, la Gambie, la Guinée Equatoriale et Guinée-Bissau, la République de Djibouti, Liberia et le Burkina Faso.Cette longue série des inaugurations des représentations diplomatiques à Laâyoune et à Dakhla se poursuit, en guise de geste réaffirmant la reconnaissance de la marocanité du Sahara par de nombreux pays. Avec l’ouverture de leur consulat à Laâyoune, les Émirats deviennent le troisième pays arabe à disposer d’une représentation consulaire au Sahara marocain, après Djibouti et l’Union des Comores.