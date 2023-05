Sahel : Mohamed Bazoum défend l’intervention française et dézingue Wagner

N’attendez pas de lui qu’il renie la France. Le président nigérien Mohamed Bazoum reste et demeure un soutien indéfectible de Paris et il l’a si bien montré ces dernières années, au point d’irriter le Mali par ses commentaires sur la junte au pouvoir. Récemment Mohamed Bazoum a accordé une interview au journal britannique Financial Times. Il a à l'occasion renouvelé son soutien à la France et sa présence dans le Sahel.





« La politique française en Afrique n’est pas vraiment une réussite en ce moment »





Pour lui, Paris est certes en difficulté, mais ce n’est nullement sa faute. « Il est vrai que la politique française en Afrique n’est pas vraiment une réussite en ce moment. Mais est-ce la faute de la France ? Je ne crois pas. La France est une cible facile pour le discours populiste de certains, en particulier sur les réseaux sociaux, chez les jeunes Africains » a-t-il déclaré.





En somme, le président nigérien n’est pas prêt à tourner le dos à Paris comme son homologue putschiste du Mali accusé d’abriter des éléments du groupe Wagner. Mohamed Bazoum est d’ailleurs contre la présence de cette organisation paramilitaire russe au Sahel. Il dénonce à souhait son « inefficacité » et les atteintes aux droits de l’homme dont on l’accuse.





« Wagner n’est pas efficace au Mali »







En effet, d’après le Financial Times, le président nigérien a clairement fait savoir que « Wagner n’est pas efficace au Mali, où les organisations de défense des droits de l’homme l’accusent de commettre des atrocités ».





« L’instabilité dans le nord du pays s’est aggravée depuis l’arrivée de Wagner » a-t-il ajouté. Rappelons que Mohamed Bazoum est arrivé au pouvoir en 2021. Il a depuis permis à la France de renforcer sa présence au Niger.





Paris a détaché des centaines d’hommes dans le sud-ouest du pays sahélien près de la frontière malienne. Pour Mohamed Bazoum, il ne faut surtout pas accuser la France de néocolonialisme. « Certains s’accrochent à ce cliché, qui n’est pas vrai, mais très utile pour la propagande » a-t-il soutenu.