Saisie record de drogue au Bénin

Près de 2,5 tonnes de cocaïne ont été retrouvées dans les environs de Cotonou, selon les autorités béninoises. Onze personnes de six nationalités différentes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire.

C'est le procureur de la Cour béninoise de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) qui fait part de cette saisie record, dans un communiqué. Deux tonnes et demie de cocaïne, c’est une tonne de plus que lors de la saisie déjà impressionnante d’un conteneur de sucre, le 18 mai 2021.





Cette fois les enquêteurs ont localisé la drogue dans un magasin à Ekpe PK10, dans la commune de Sèmè-Kpodji, à l'est de Cotonou. Après « une enquête minutieuse et une traque discrète », commente le procureur.





Le porte-parole du gouvernement précise de son côté que les trafiquants avaient gardé leurs bateaux au large des côtes béninoises pour procéder, nuitamment, au déchargement de la drogue par des embarcations de fortune, des pirogues de pêche artisanale, afin de faire diversion.