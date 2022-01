Salif Keïta aux Maliens: «Nous vivrons des moments difficiles, mais… »

Les dirigeants de la Cedeao ont placé, ce lundi, le Mali sous embargo pour sanctionner le maintien de la junte au pouvoir. Seuls les produits de première nécessité pourront circuler. Une décision qui a fait réagir plus d’un. Parmi eux, l’artiste malien Salif Keïta. L’auteur de Mandjou a lancé un message fort à l’endroit de ses compatriotes. «Le Mali dans nos cœurs, dans nos actes et dans nos prières. Nous faisons face à des sanctions prises par les Présidents des Nations sœurs de la Cedeao et de l'Uemoa parce nous avons décidé de prendre notre destin en main, parce que nous avons décidé de choisir des voies de partenariat gagnant gagnant », a-t-il d’emblée fait savoir.









Salif Keïta de faire remarquer que «la voie de la diplomatie n'est pas à ignorer totalement ». «Mais je souhaite que nos autorités gardent comme priorité la souveraineté de notre pays, la sécurité et le mieux-être du peuple. Nous vivrons des moments difficiles. Mais nous les vivrons ensemble et ferons face ensemble. Restons unis comme un seul homme », a souligné le porteur de voix. Avant de laisser entendre: «Soutenons les autorités de la transition. Nous sommes les descendants de Soundjata Kéïta, de Babemba Traoré et de bien d'autres hommes dignes. Faisons leur honneur».