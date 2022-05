Sanctions contre le Mali : la Bceao a violé ses propres statuts (économiste)

La Bceao a sévèrement sanctionné le Mali, coupable d’avoir à sa tête une junte militaire qui a décidé d’ignorer le plan de transition retenu en accord avec la Cedeao. Elle a, notamment, gelé les avoirs de l’État et des entreprises publiques et parapubliques maliens, et bloqué les transferts du pays passant par ses systèmes de paiement.





Ces sanctions constituent «une violation des dispositions pertinentes de l’article 4 des statuts de la Bceao», selon Dr Abdoulaye Traoré, économiste monétariste et enseignant-chercheur.





«De telles mesures fragilisent non seulement le développement financier régional en détournant les investissements, mais constituent aussi une réelle menace à l’intégration monétaire au sein de l’espace», regrette Dr Traoré dans un entretien paru ce samedi dans Le Soleil.