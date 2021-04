Sénégal, 5e pays le plus heureux en Afrique

Le rapport dénommé «World Happiness Report 2020», publié par le Réseau des solutions pour le développement durable (RSDD), classe le Sénégal parmi les 5 pays les plus heureux en Afrique sur 17 pays.Le pays de la Téranga est devancé par l’Ile Maurice, la Libye, le Congo et le Cameroun, mentionne le document parcouru par Rewmi Quotidien.En 2019, le Sénégal pointait au 111e rang mondial et à la 15e place en Afrique.La Finlande est le pays le plus heureux du monde selon le "World Happiness Report 2020".Le rapport, publié pour la 8e année, classe 156 pays en fonction de six variables qui favorisent le bien-être : le revenu (produit national brut per capita), le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption.