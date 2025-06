Sénégal–Congo : une relance ambitieuse pour intensifier le commerce intra-africain

Du 10 au 13 juin 2025, le Sénégal et la République du Congo ont ravivé leur coopération bilatérale à Dakar, à l’occasion d’une visite officielle du Premier ministre congolais Anatole Collinet Makosso, reçu par son homologue sénégalais, Ousmane Sonko. Cette séquence diplomatique a donné lieu à une série d’accords politiques et économiques, articulés autour d’une volonté affirmée : bâtir des chaînes de valeur régionales et stimuler les échanges commerciaux entre États africains. Décryptage.











Les discussions ont mis en avant plusieurs axes de collaboration, allant de l’agriculture à l’énergie, en passant par les infrastructures, la logistique, la formation professionnelle et le numérique. Un accent particulier a été placé sur l’implication des PME et des jeunes entrepreneurs dans cette relance, dans une optique de production locale et de structuration de réseaux économiques durables.









Au cœur de cette dynamique, une ambition continentale : rompre avec la dépendance aux marchés extérieurs et renforcer les circuits intra-africains. Ousmane Sonko a rappelé que moins de 16?% du commerce africain s’effectue entre pays du continent, un déséquilibre qui freine l’intégration et la création de richesse endogène. Le partenariat entre Dakar et Brazzaville s’inscrit ainsi dans une volonté partagée de donner corps à la ZLECAf en favorisant la circulation des biens, des services et des compétences au sein même de l’espace africain.









La création d’un comité technique conjoint, la signature de mémorandums sectoriels et l’organisation d’un forum économique entre les deux délégations témoignent d’une approche résolument opérationnelle. Cette relance se veut à la fois structurante et fidèle à une vision panafricaine du développement, centrée sur l’échange, la production commune et l’autonomisation économique.