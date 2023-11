Sierra Leone: 13 morts dans les rangs de l'armée dans les affrontements de dimanche

Les affrontements qui ont secoué la capitale sierra-léonaise Freetown dimanche ont fait 13 morts dans les rangs de l'armée loyale aux autorités et ont été orchestrés par d'autres militaires, a dit lundi le porte-parole de l'armée.







"Nous avons lancé une chasse à l'homme pour retrouver tous ceux qui sont impliqués dans l'attaque et parmi lesquels se trouvent des soldats en activité ou à la retraite", a dit à la presse le porte-parole de l'armée, le colonel Issa Bangura. Il a précisé plus tard au téléphone à l'AFP que 13 soldats avaient été tués et 8 autres gravement blessés dans les combats.