Situation politique tendue au Burkina: Alioune Tine met en garde la CEDEAO

À l’instar de la communauté internationale, le Think Tank AFRIKAJOM CENTER et son fondateur, Alioune Tine expriment leurs sérieuses préoccupations « face à la détérioration rapide de la situation politique, sociale et sécuritaire au Burkina Faso, avec le deuxième coup d’Etat intervenu le 30 septembre 2022 créant des risques réels de confrontation au sein de l’armée ». Ce coup d’état perpétré par le capitaine Ibrahim Traore, huit mois après celui du Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, traduit, selon Alioune Tine et ses confrères, « la division de l’armée dans la lutte pour le contrôle du pouvoir d’Etat ».





Ainsi, dans un communiqué, le think thank « condamne les coups d’état militaires et les coups d’état inconstitutionnels avec les troisièmes mandats qui sont les symptômes les plus palpables, les plus visibles et les plus néfastes des dysfonctionnements de la démocratie de l’Etat de droit et de la gouvernance en Afrique de l’ouest ».





Dans le souci d’éviter toute escalade, Alioune Tine Invite la CEDEAO à « éviter toutes sanctions contre le Burkina Faso dans ce contexte de crise qui pourraient aggraver la situation sécuritaire, politique, économique, sociale et compromettre dangereusement la lutte contre le terrorisme ».





Il appelle les forces armées du Burkina Faso à s’unir afin de créer dans les meilleurs délais « les institutions politiques de transition les plus appropriées à la crise multiforme ;



Que la direction de ces institutions soit confiée à la société civile, y compris la Présidence du Faso ; D’organiser des élections transparentes dans les délais fixés par le chronogramme de la CEDEAO ».





Africajom center salue également toutes les actions posées par les bonnes volontés et les organismes internationaux notamment « les démarches discrètes et efficaces du Président Macky Sall, Président en exercice de l’Union Africaine qui a contribué de façon décisive à calmer le jeu et éviter le pire », de même que « la médiation salutaire et réussie du MOGHO NABA et des chefs religieux burkinabés ».