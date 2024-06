Sodomie et mariage homosexuel : L’avis tranché de l’Eglise orthodoxe éthiopienne









L’Eglise orthodoxe éthiopienne a tenu son Saint-Synode au Patriarcat de la capitale Addis Abeba, début juin. Lors de cette réunion annuelle, les hauts dignitaires religieux se sont prononcés sur la sodomie et le mariage homosexuel.





Le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils sont contre ces pratiques. « Les actes de sodomie déforment l’identité mentale, l’identité individuelle et portent atteinte à la vie familiale et à la cohésion sociale…Quant à l’homosexualité et au mariage homosexuel, ils sont absolument inacceptables, « dans le droit naturel et dans la vie humaine, interdits dans les livres saints… », a très clairement indiqué le communiqué sanctionnant le Saint Synode.





Les religieux et la société civile inquiets





Il faut dire qu’en Ethiopie, les religieux et la société civile sont inquiets depuis que le gouvernement a signé l’accord de Samoa en 2023.





Ce document stipule que les pays signataires doivent adhérer aux critères énoncés dans la rubrique « inclusivité » comme condition de l’aide qu’ils reçoivent. Ladite rubrique pourrait prendre en compte l’autorisation de "l’homosexualité et du transsexualisme", alertent les organisations de la société civile.





En mars dernier, alors qu’il recevait des organisations musulmanes, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que cet accord entre l'Union Européenne et les Etats africains, n’a pas été ratifié par le Parlement et qu’il sera certainement dépouillé des articles qui énoncent des choses ne correspondant pas aux valeurs éthiopiennes.