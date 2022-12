Soldats ivoiriens condamnés au Mali: l’ex-ministre Amadou Koïta espère une grâce présidentielle

Malgré l’accord signé entre le Mali et la Côte d’Ivoire, le 22 décembre dernier, le procès des 46 soldats ivoiriens a bien eu lieu à la Cour d’Assises de Bamako hier vendredi 30 décembre. Les militaires ont écopé de 20 ans de prison pour « attentat et complot contre le gouvernement », « détention, port et transports d’armes et de munitions de guerre ou de défense ayant pour but de troubler l’ordre public et par l’intimidation ou la terreur » et « atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat ». Les trois militaires femmes libérées ont quant à elles écopé de la peine capitale par contumace.



« Pour qu’on ait des relations sincères et fraternelles »



L’ex-ministre malien Amadou Koïta espère que le président de la transition Assimi Goïta va les gracier. « Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt, le procès des 46 soldats ivoiriens. De nature nous ne commentons pas le verdict de la justice, mais ce dossier était à deux niveaux. Un niveau judiciaire et un niveau politico-diplomatique, Nous osons espérer qu’après le verdict de la justice, le président de la transition usera de son droit de grâce pour gracier les 46 soldats ivoiriens afin de renouer le dialogue avec la partie ivoirienne pour qu’on ait des relations amicales et fraternelles » a déclaré au micro de RFI, le porte-parole du Cadre, la coalition des partis qui demandent le retour à l’ordre constitutionnel au Mali.



Un discours très attendu



Pour lui, le Cadre, estime que la Côte d’Ivoire est un pays frère et que cet incident connaîtra un dénouement heureux par la voie politico-diplomatique. Assimi Goïta, le président de la transition malienne doit présenter ses vœux de nouvel an à la nation ce samedi. Peut-être, en profitera-t-il pour gracier ces soldats ivoiriens. En tout cas, Yeo Pepegaligui, le porte-parole du mouvement « Je suis 49 » en référence au nombre des soldats ivoiriens initialement arrêtés au Mali, était très content de l’accord trouvé entre les deux gouvernements le 22 décembre décembre dernier. « C’est un ouf de soulagement » disait-il au micro de RFI. Il s’attend vraiment à la libération de ces militaires pour que ceux-ci passent les fêtes de fin d’année avec leurs familles en Côte d’Ivoire.