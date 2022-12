Sommet Cedeao : Des questions politico-sécuritaires, économiques et financières au menu de la 62e session ordinaire de l'autorité des Chefs d'État

La soixante-deuxième session ordinaire de l'Autorité des Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se tiendra le 4 décembre 2022, à Abuja, zu Nigeria.



Le Président Macky Sall qui prendra à ce sommet est arrivé cet après-midi à Abuja.



Les questions politico-sécuritaires, économiques et financières seront abordées lors du sommet. Aussi, les chefs d'État examineront les rapports de la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue du 1er au 02 décembre 2022, à Abuja et d'autres questions touchant la région au cours de leur session.