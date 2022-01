Sommet UE-UA : Macky, un allié de taille pour Macron

Sommet Ua-UE entre Macky et Macron

Le sixième sommet de l’Union Africaine et celle Européenne va se tenir les 17 et 18 février 2022. Alors que le Président Macron assure la présidence du Conseil de l’Union Européenne depuis le 1er janvier 2022, son homologue, le Président Macky Sall va assurer celle de l’Union Africaine à partir de février. Ce qui pourrait être à l’avantage d'Emmanuel Macron d’autant plus que les deux institutions peinent à s’accorder sur les dossiers à poser sur la table. D’ailleurs, selon Rfi, les deux chefs d’Etat ont discuté le 20 décembre pour accorder leurs violons.





Le sommet qui devait se tenir en octobre dernier, a été reporté à cause de la pandémie. Un report qui arrange « les 27 de l’UE et les 55 États membres de l’UA tant les points de désaccords sur les thèmes à évoquer étaient nombreux » informe Rfi. Parmi les questions qui devront être abordées figurent la riposte contre la pandémie et la rémunération des ressources naturelles et celle liée au changement de gouvernance mondiale.