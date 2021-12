Soudan : nouvelle mobilisation à Khartoum malgré la répression violente

Après des heurts meurtriers, jeudi 30 décembre, Khartoum a de nouveau vibré ce vendredi 31 décembre au son d'un pouvoir civil. Des milliers de Soudanais sont de nouveau descendus dans la rue, refusant de désarmer face aux militaires putschistes.



Malgré la répression menée par l’armée, ils continuent de défendre la transition démocratique. Vendredi encore, les Soudanais étaient nombreux à descendre dans la rue pour protester contre le coup d'État militaire de fin octobre. Des pneus brûlés et des tas de pierres, ils ont barré les routes de Khartoum-Nord et de Bourri, un quartier populaire de l'est de la capitale. Toujours avec le même slogan : « Il est temps que les militaires retournent à la caserne. »



Pas de violences signalées cette fois, pas comme celles de jeudi, qui ont fait au moins cinq morts, selon un syndicat de médecins. Quatre manifestants ont été tués par balles à Omdourman, un quartier de Khartoum. Un cinquième a succombé aujourd'hui à ses blessures, après avoir été touché lui aussi par balles.